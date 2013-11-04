Малышева (Жучкова) Римма
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.12.1934
Дата смерти04.11.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Отец: Жучков Константин
Мать: Александра
Россия
Работа или профессия
С 30.12.1947 по 25.01.1955
г.Лакинск
моталка ткацкого производства приготовительного отдела | ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина
Бракосочетание
Около 1954
Муж: Малышев Сергей
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск
Работа или профессия
С 25.01.1955 по 20.11.1959
г.Лакинск
помощник узловяза | ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина
Рождение ребёнка
06.11.1957
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Малышев Сергей
Россия
Работа или профессия
С 20.11.1959 по 23.05.1960
г.Лакинск
ученица ткачихи ст.ткацкой Фабрики | ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина
Работа или профессия
С 01.07.1960 по 13.01.1981
г.Лакинск
помощник узловяза 3 разряда | ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина
Рождение ребёнка
Около 01.07.1963
Сын: Малышев Сергей
Отец ребёнка: Малышев Сергей
Россия
Работа или профессия
С 13.01.1981 по 21.08.1986
г.Лакинск
узловяз 4 разряда | ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина
Работа или профессия
С 26.12.1986 по 10.01.1988
г.Лакинск
узловяз в приготовительном цехе | ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина
Работа или профессия
С 10.01.1988 по 31.05.1990
г.Лакинск
узловяз в 4-ом ткацком | ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина
Смерть
04.11.2013
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кладбище при Казанской церкви в г. Лакинск