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Долгоруков Тимофей Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1536

Дата смерти

1580

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1536

Отец: Долгоруков Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
(Рыжков Долгоруков) титул: князь
Военная служба
С 1564 по 1566
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Воинское звание: воевода
Рождение ребёнка
1569

Сын: Долгоруков Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
(Пётр) Титул: князь Оболенский
Рождение ребёнка
1571

Сын: Долгоруков Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь Оболенский
Военная служба
1571
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Воевода «земщины» в Новгороде
Рождение ребёнка
Около 1573

Сын: Долгоруков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь Оболенский
Военная служба
С 1573 по 1576
Москва, город федерального значения Москва
Второй воевода левой руки на берегу реки Оки, а потом на городе Кашире после разрушительного набега крымских татар в 1571 году
Военная служба
1576
Москва, город федерального значения Москва
Голова, а затем воевода левой руки в полку Шереметева
Место жительства
1577
Москва, город федерального значения Москва
Дворянский придворный чин: окольничий. По росписи чинов XVII века окольничие занимали второе место после бояр, ниже по чину были думные дворяне, думные дьяки и стольники
Военная служба
1579
Москва, город федерального значения Москва
Считался вторым воеводой, после князя А. П. Куракина, по обороне Москвы. Пользовался большим влиянием при Дворе, придворный чин: окольничий
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1580
Москва, город федерального значения Москва
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