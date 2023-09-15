Долгоруков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1536
Дата смерти1580
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1536
Отец: Долгоруков Иван Тимофеевич
Мать: не указана
(Рыжков Долгоруков) титул: князь
Военная служба
С 1564 по 1566
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Воинское звание: воевода
Рождение ребёнка
1569
Сын: Долгоруков Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
(Пётр) Титул: князь Оболенский
Рождение ребёнка
1571
Сын: Долгоруков Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Титул: князь Оболенский
Военная служба
1571
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Воевода «земщины» в Новгороде
Рождение ребёнка
Около 1573
Сын: Долгоруков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Титул: князь Оболенский
Военная служба
С 1573 по 1576
Второй воевода левой руки на берегу реки Оки, а потом на городе Кашире после разрушительного набега крымских татар в 1571 году
Военная служба
1576
Голова, а затем воевода левой руки в полку Шереметева
Место жительства
1577
Дворянский придворный чин: окольничий. По росписи чинов XVII века окольничие занимали второе место после бояр, ниже по чину были думные дворяне, думные дьяки и стольники
Военная служба
1579
Считался вторым воеводой, после князя А. П. Куракина, по обороне Москвы. Пользовался большим влиянием при Дворе, придворный чин: окольничий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1580