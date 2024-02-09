Долгоруков Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1573
Дата смерти1627
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1573
Отец: Долгоруков Тимофей Иванович
Мать: не указана
Титул: князь Оболенский
Место жительства
1588
Помещик Оболенского уезда
Место жительства
1604
Помещик Оболенского уезда, выставлял 6 чел. конных. То же в 1613
Бракосочетание
1613
Жена: Долгорукова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
помещик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1627