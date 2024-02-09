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Долгоруков Григорий Тимофеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1573

Дата смерти

1627

Пол

Мужской

Отец

Около 1536 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1585 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1573

Отец: Долгоруков Тимофей Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь Оболенский
Место жительства
1588
Оболенск, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Помещик Оболенского уезда
Место жительства
1604
Оболенск, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Помещик Оболенского уезда, выставлял 6 чел. конных. То же в 1613
Бракосочетание
1613

Жена: Долгорукова Елена

Оболенск, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещик
Место жительства
Неизвестно
Оболенск, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
1627
Оболенск, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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