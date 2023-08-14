Ильченко Николай Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Николай Ануфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ильченко Ануфрий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно