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Ильиченко Ефросиния Николаева

Место рождения

Бражкина, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

01.07.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913 ст.

Отец: Ильченко Николай Ануфриев

Мать: Ильиченко (Кравцова) Анастасия Иванова

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.492 с.173об крещение 7.7.1913 г
Крещение
07.07.1913 ст.
Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Ефим Семенов Ильиченко Ирина Васильева Кочурина
Смерть
Неизвестно

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