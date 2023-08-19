Ильиченко Ефросиния Николаева
Место рождения
Дата рождения01.07.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913 ст.
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.492 с.173об крещение 7.7.1913 г
Крещение
07.07.1913 ст.
Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
восприемники Ефим Семенов Ильиченко Ирина Васильева Кочурина
Смерть
Неизвестно