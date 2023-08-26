Ильиченко Елизавета Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ильченко Варлаам Ануфриев
Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ильченко Николай Ануфриев
Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ильченко Тихон (Тимофей) Ануфриев
Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Ильиченко Феоктиста Ануфриева
Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев
Рождение ребёнка
01.03.1861 ст.
Дочь: Ильиченко Евдокия Ануфриева
Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев
Рождение ребёнка
27.10.1862 ст.
Дочь: Ильиченко Неонила Ануфриева
Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно