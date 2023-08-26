Ильиченко Елизавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльиченко Елизавета Михайлова

Ильиченко Елизавета Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ильченко Симеон Ануфриев

Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ильченко Варлаам Ануфриев

Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ильченко Николай Ануфриев

Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ильченко Тихон (Тимофей) Ануфриев

Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев

Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Ильиченко Феоктиста Ануфриева

Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев

Рождение ребёнка
01.03.1861 ст.

Дочь: Ильиченко Евдокия Ануфриева

Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев

Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1862 ст.

Дочь: Ильиченко Неонила Ануфриева

Отец ребёнка: Ильченко Ануфрий Яковлев

Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Ануфрий Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close