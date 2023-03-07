Югов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения20.11.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1845 ст.
Отец: Югов Петр Семенович
Мать: Югова Хиония Егоровна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Югова Мария Александровна
Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна
В семье родились две дочери с именем Мария с разницей в 2 года. Эта Мария первая
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Югова Мария Александровна
Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна
Это вторая девочка с именем Мария в этой семье. Первая родилась на два года раньше и, вероятно, умерла
Рождение ребёнка
1874
Сын: Югов Николай Александрович
Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно