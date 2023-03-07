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Югов Александр Петрович

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Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

20.11.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1845 ст.

Отец: Югов Петр Семенович

Мать: Югова Хиония Егоровна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Югов Иван Александрович

Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Югова Мария Александровна

Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
В семье родились две дочери с именем Мария с разницей в 2 года. Эта Мария первая
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Югова Мария Александровна

Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Это вторая девочка с именем Мария в этой семье. Первая родилась на два года раньше и, вероятно, умерла
Рождение ребёнка
1874

Сын: Югов Николай Александрович

Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Югов Петр Александрович

Мать ребёнка: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Евдокия (Авдотья) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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