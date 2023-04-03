Югова Хиония Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Югов Максим Петрович
Отец ребёнка: Югов Петр Семенович
Рождение ребёнка
20.11.1845 ст.
Отец ребёнка: Югов Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Югов Петр Семенович
Смерть
1865