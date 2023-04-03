Югова Хиония Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югова Хиония Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Югов Максим Петрович

Отец ребёнка: Югов Петр Семенович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1845 ст.

Сын: Югов Александр Петрович

Отец ребёнка: Югов Петр Семенович

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Югов Петр Семенович

Смерть
1865
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