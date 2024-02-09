Трубников Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1829
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1854 по 1876
Рождение ребёнка
05.07.1858
Дочь: Буланова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
После 1860
Дочь: Трубникова Вера Константиновна
Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Вырубова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1862
Дочь: Решко Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Никонова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна
Смерть
1904