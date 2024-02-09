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Трубников Константин Васильевич

Место рождения

Кипчаково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.04.1829

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Кипчаково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
С 1854 по 1876

Жена: Трубникова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1858

Дочь: Буланова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1860

Дочь: Трубникова Вера Константиновна

Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Вырубова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1862

Дочь: Решко Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Никонова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Трубникова Мария Васильевна

Смерть
1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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