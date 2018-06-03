Решко (Трубникова) Екатерина Константиновна
женский, родилась 03.06.1862, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
ОтецТрубников Константин Васильевич19.04.1829 г.р.
МатьТрубникова (Ивашева) Мария Васильевна07.01.1835 г.р.
Супруги
Тутковский Павел Павлович09.03.1889 г.р.
Решко Константин КлавдиевичПосле 1850 г.р.
Дети
Решко Алексей Константинович1893 г.р.
Решко Лёв КонстантиновичОколо 1895 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решко Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решко Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Решко Алексей Константинович
Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Решко Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич
Таврическая губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.06.1901
Дочь: Решко Елена Константиновна
Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич
Таврическая губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1921
Королевство сербов, хорватов и словенцев
Смерть
Неизвестно