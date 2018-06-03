Решко (Трубникова) Екатерина Константиновна 03.06.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Решко (Трубникова) Екатерина Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.06.1862, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Отец
Трубников Константин Васильевич19.04.1829 г.р.
Мать
Трубникова (Ивашева) Мария Васильевна07.01.1835 г.р.
Супруги
Тутковский Павел Павлович09.03.1889 г.р.
Решко Константин КлавдиевичПосле 1850 г.р.
Дети
Решко Алексей Константинович1893 г.р.
Решко Лёв КонстантиновичОколо 1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1862

Отец: Трубников Константин Васильевич

Мать: Трубникова (Ивашева) Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решко Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решко Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решко Константин Клавдиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1893

Сын: Решко Алексей Константинович

Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Решко Лёв Константинович

Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Решко Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич

Таврическая губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
26.06.1901

Дочь: Решко Елена Константиновна

Отец ребёнка: Решко Константин Клавдиевич

Таврическая губерния, Российская Империя

Бракосочетание
1921

Муж: Тутковский Павел Павлович

Королевство сербов, хорватов и словенцев

Смерть
Неизвестно

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