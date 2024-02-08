Вырубова (Трубникова) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти15.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Покровская Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Вырубов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вырубова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Вырубов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вырубов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Вырубов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург