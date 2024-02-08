Вырубова (Трубникова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырубова (Трубникова) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

15.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Трубников Константин Васильевич

Мать: Трубникова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Покровская Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Вырубов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вырубова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Вырубов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вырубов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Вырубов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вырубов Сергей Александрович

Смерть
15.11.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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