Толстой Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Владимир Михайлович

Толстой Владимир Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.12.1905

Дата смерти

06.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.11.1941

Жена: Толстая Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1942

Дочь: Панкратова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Толстая Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1951

Дочь: Толстая-Сарандинаки Мария Владимировна

Мать ребёнка: Толстая Ольга Михайловна

Смерть
06.02.1988
г. Нью-Йорк, США
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close