Толстой Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.12.1905
Дата смерти06.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1941
Жена: Толстая Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1942
Дочь: Панкратова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Толстая Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
22.08.1951
Дочь: Толстая-Сарандинаки Мария Владимировна
Мать ребёнка: Толстая Ольга Михайловна
Смерть
06.02.1988
г. Нью-Йорк, США