Толстая (Родзянко) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
05.11.1941
Рождение ребёнка
14.10.1942
Дочь: Панкратова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Толстой Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1951
Дочь: Толстая-Сарандинаки Мария Владимировна
Отец ребёнка: Толстой Владимир Михайлович
Смерть
1999