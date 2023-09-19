Толстая (Родзянко) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Родзянко) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Родзянко Михаил Михайлович

Мать: Родзянко Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
05.11.1941

Муж: Толстой Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1942

Дочь: Панкратова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Толстой Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.1951

Дочь: Толстая-Сарандинаки Мария Владимировна

Отец ребёнка: Толстой Владимир Михайлович

Смерть
1999
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