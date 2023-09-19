Панкратова (Толстая) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Толстая) Татьяна Владимировна

Место рождения

Белград

Дата рождения

14.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1942

Отец: Толстой Владимир Михайлович

Мать: Толстая (Родзянко) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич

Бракосочетание
12.09.1965

Муж: Панкратов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.02.1967

Сын: Панкратов Иван Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
05.02.1970

Сын: Панкратов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
31.01.1976

Дочь: Панкратова Софья Петровна

Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич

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