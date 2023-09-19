Панкратова (Толстая) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.10.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич
Бракосочетание
12.09.1965
Рождение ребёнка
14.02.1967
Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1970
Сын: Панкратов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
31.01.1976
Дочь: Панкратова Софья Петровна
Отец ребёнка: Панкратов Пётр Алексеевич