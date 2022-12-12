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Семененко Ларион Ефимович

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Семененко Ефим Афанасьевич

Мать: Ульяна Михайловна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Семененко Потап Ларионович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Семененко Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Семененко Степан Ларионович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Семененко Татьяна Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Семененко Клим Ларионович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семененко Филипп Ларионович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Семененко Вася Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Смерть
1823
Мурафа, Харківська область
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