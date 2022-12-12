Семененко Ларион Ефимович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Семененко Ефим Афанасьевич
Мать: Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Семененко Потап Ларионович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Семененко Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Семененко Степан Ларионович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Семененко Татьяна Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семененко Клим Ларионович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семененко Филипп Ларионович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Семененко Вася Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Смерть
1823