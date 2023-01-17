Семененко Филипп Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемененко Филипп Ларионович

Семененко Филипп Ларионович

avatar

Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Семененко Ларион Ефимович

Мать: Ксения Ивановна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Семененко Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семененко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Семененко Марья Филипповна

Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Семененко Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна

Смерть
1836
Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Семененко Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Семененко Домна Филипповна

Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Семененко Савва Филиппович

Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна

Мурафа, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close