Семененко Филипп Ларионович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Семененко Ларион Ефимович
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Семененко Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семененко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Семененко Марья Филипповна
Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Семененко Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна
Смерть
1836
Рождение ребёнка
1837
Сын: Семененко Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Семененко Домна Филипповна
Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Семененко Савва Филиппович
Мать ребёнка: Александра Лаврентьевна