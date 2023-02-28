Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Семененко Потап Ларионович
Отец ребёнка: Семененко Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Семененко Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Семененко Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Семененко Степан Ларионович
Отец ребёнка: Семененко Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Семененко Татьяна Ларионовна
Отец ребёнка: Семененко Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семененко Клим Ларионович
Отец ребёнка: Семененко Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семененко Филипп Ларионович
Отец ребёнка: Семененко Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Семененко Вася Ларионовна
Отец ребёнка: Семененко Ларион Ефимович
Смерть
Неизвестно