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Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1897

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897

Отец: Хайретдинов Зайнигабдин

Мать: Богданова Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Минизиган

Рождение ребёнка
29.08.1919

Сын: Богданов Залалетдин Ямалетдинович

Мать ребёнка: Богданова Минизиган

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Богданова) Миниямал Ямалетдинова

Мать ребёнка: Богданова Минизиган

Рождение ребёнка
1929

Сын: Богданов Билал Ямалетдинович

Мать ребёнка: Богданова Минизиган

Смерть
1963

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