Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1897
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897
Отец: Хайретдинов Зайнигабдин
Мать: Богданова Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Минизиган
Рождение ребёнка
29.08.1919
Сын: Богданов Залалетдин Ямалетдинович
Мать ребёнка: Богданова Минизиган
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Богданова) Миниямал Ямалетдинова
Мать ребёнка: Богданова Минизиган
Рождение ребёнка
1929
Сын: Богданов Билал Ямалетдинович
Мать ребёнка: Богданова Минизиган
Смерть
1963