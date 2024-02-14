Богданова Минизиган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Минизиган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
29.08.1919

Сын: Богданов Залалетдин Ямалетдинович

Отец ребёнка: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Богданова) Миниямал Ямалетдинова

Отец ребёнка: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Богданов Билал Ямалетдинович

Отец ребёнка: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Смерть
Неизвестно

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