Богданова Минизиган
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1919
Сын: Богданов Залалетдин Ямалетдинович
Отец ребёнка: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Богданова) Миниямал Ямалетдинова
Отец ребёнка: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Богданов Билал Ямалетдинович
Отец ребёнка: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович
Смерть
Неизвестно