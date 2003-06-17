Богданов Залалетдин Ямалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Залалетдин Ямалетдинович

Богданов Залалетдин Ямалетдинович

Место рождения

Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Бури-Казган.

Дата рождения

29.08.1919

Дата смерти

17.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1919

Отец: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Мать: Богданова Минизиган

Военная награда
Неизвестно
Богданов Залалетдин Ямалетдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Бури-Казган. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
07.01.1950

Сын: Богданов Ахат Заллалетдинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1957

Сын: Богданов Асхат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.06.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.