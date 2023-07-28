Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.11.1792

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1792

Отец: Яков Никитич

Мать: Мавра Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1809

Жена: Елена Вуколовна

Бракосочетание
1809

Жена: Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.02.1820

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1824

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1834

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1852