Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1792
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1792
Отец: Яков Никитич
Мать: Мавра Васильевна
Бракосочетание
1809
Жена: Елена Вуколовна
Бракосочетание
1809
Жена: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.02.1820
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.03.1824
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.06.1834
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Смерть
1852