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Агафья Тимофеевна

Место рождения

Коноплинка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Коноплинка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1809

Муж: Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.02.1820

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1824

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1834

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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