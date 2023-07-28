Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
1809
Муж: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1820
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.03.1824
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.06.1834
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно