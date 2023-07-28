Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Никита Никонович
Мать: Марина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1773
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
27.02.1775
Сын: Прокофий Яковлевич
Мать ребёнка: Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
21.03.1788
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
13.11.1792
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Мавра Васильевна
Смерть
Неизвестно