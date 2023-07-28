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Яков Никитич

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Никита Никонович

Мать: Марина Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1773

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия Семеновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1775

Сын: Прокофий Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия Семеновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1788

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Мавра Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1792

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мавра Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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