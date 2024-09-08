Афанаскин Василий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения28.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1869
ГАРО ф627 о278 д2
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанаскин Саша
Мать ребёнка: Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
Крещение
28.07.1869
Бракосочетание
14.10.1892
ГАРО ф627 о278 д52
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Афанаскин Тимофей
Мать ребёнка: Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
29.07.1896
Сын: Афанаскин Стефан Васильев
Мать ребёнка: Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
ГАРО ф627 о278 д64
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Афанаскин Алексей Васильев
Мать ребёнка: Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
ГАРО ф627 о278 д92
Рождение ребёнка
26.06.1906
Дочь: (Афанаскин) Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
ЦГА Москвы, ф203, о780, д3684, стр. 59
Рождение ребёнка
28.07.1911
Сын: Афанаскин Александр Васильев
Мать ребёнка: Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
ф203 о780 д4214 стр 297
Рождение ребёнка
20.11.1917
Дочь: (Афанаскина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
ф203 о780 д4798 стр 478
Смерть
Неизвестно