Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанаскин Саша
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев
Бракосочетание
14.10.1892
ГАРО ф627 о278 д52
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Афанаскин Тимофей
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев
ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
29.07.1896
Сын: Афанаскин Стефан Васильев
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев
ГАРО ф627 о278 д64
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Афанаскин Алексей Васильев
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев
ГАРО ф627 о278 д92
Рождение ребёнка
26.06.1906
Дочь: (Афанаскин) Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев
ЦГА Москвы, ф203, о780, д3684, стр. 59
Рождение ребёнка
28.07.1911
Сын: Афанаскин Александр Васильев
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев
ф203 о780 д4214 стр 297
Рождение ребёнка
20.11.1917
Дочь: (Афанаскина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев
ф203 о780 д4798 стр 478
Смерть
Неизвестно