Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина (Захарова) Евгения Максимова

Место рождения

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Саша

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев

Бракосочетание
14.10.1892

Муж: Афанаскин Василий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д52
Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Афанаскин Тимофей

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
29.07.1896

Сын: Афанаскин Стефан Васильев

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д64
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Афанаскин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д92
Рождение ребёнка
26.06.1906

Дочь: (Афанаскин) Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев

ЦГА Москвы, ф203, о780, д3684, стр. 59
Рождение ребёнка
28.07.1911

Сын: Афанаскин Александр Васильев

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ф203 о780 д4214 стр 297
Рождение ребёнка
20.11.1917

Дочь: (Афанаскина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Леонтьев

ф203 о780 д4798 стр 478
Смерть
Неизвестно

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