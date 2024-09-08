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Афанаскина Домна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Степан Леонтьев

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Дмитрий Леонтьев

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Бракосочетание
14.10.1868

Муж: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д1 стр 358
Рождение ребёнка
28.07.1869

Сын: Афанаскин Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д2
Рождение ребёнка
21.05.1874

Дочь: (Афанаскина) Елена Леонтьева

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д7
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Абашина (Афанаскина) Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Афанаскин Федор Леонтьев

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.09.1884

Дочь: (Афанаскин) Наталья Леонтьева

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1886

Сын: Афанаскин Алексей Леонтьев

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
21.01.1888

Сын: Афанаскин Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д40
Рождение ребёнка
05.03.1893

Дочь: (Афанаскина) Александра Леонтьева

Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д55
Смерть
Неизвестно

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