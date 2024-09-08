Афанаскина Домна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Алексей
Мать: не указана
Сын: Афанаскин Степан Леонтьев
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Дочь: (Афанаскина) Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Сын: Афанаскин Дмитрий Леонтьев
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Сын: Афанаскин Василий Леонтьев
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Дочь: (Афанаскина) Елена Леонтьева
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Дочь: Абашина (Афанаскина) Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Дочь: (Афанаскин) Наталья Леонтьева
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Сын: Афанаскин Алексей Леонтьев
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Сын: Афанаскин Григорий Леонтьев
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов
Дочь: (Афанаскина) Александра Леонтьева
Отец ребёнка: Афанаскин Леонтий Савостьянов