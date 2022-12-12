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Дронов Иван Алексеевич

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Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.01.1912

Дата смерти

10.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912

Отец: Дронов Алексей Федорович

Мать: Дронова Матрона Никитична

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Образование
Между 1920 и 1925
Сельская школа
5 классов (1 ступень)
Работа или профессия
Между 1931 и 12.04.1941
Пекарь
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дронов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Волчкова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.09.1939

Сын: Дронов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Волчкова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
13.04.1942
Москва, город федерального значения Москва
Рядовой, ВУС № 133 (годные необученные)
Военная служба
07.07.1942
81 зсп 30 зсд
Выбытие из части, воинская команда №<удалено>
Военная служба
После 08.07.1942
318 сп 241 сд
Красноармеец, список части
Военная служба
19.12.1942
318 стр. полк 241 стр. дивизия
Переведен в 3 стр. батальон
Военная служба
25.12.1942
318 стр. полк 241 стр. дивизия
Переведен в 2 стр. батальон
Военная служба
03.01.1943
318 стр. полк 241 стр. дивизия
Переведен в ПВО
Военная служба
?.10.1943
1131 сп 337 сд 2 УкрФ
Командир отделения дивизионной гужевой роты
Награда
25.12.1944
1131 сп 337 сд 2 УкрФ
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
14.11.1945
Москва, город федерального значения Москва
Демобилизован в звании сержанта
Рождение ребёнка
09.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волчкова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1965 по 1988
Бракосочетание
20.08.1976

Жена: Волчкова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Награда
06.11.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
10.11.1988
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
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