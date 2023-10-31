Задорожная Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Александр Никитович
Отец ребёнка: Задорожный Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Виктор Никитович
Отец ребёнка: Задорожный Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Михаил Никитович
Отец ребёнка: Задорожный Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Александр Никитович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Восиленко Нина Никитовна
Отец ребёнка: Задорожный Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно