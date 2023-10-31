Задорожный Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1901

Дата смерти

01.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко Нина Никитовна

Мать ребёнка: Задорожная Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Александр Никитович

Мать ребёнка: Задорожная Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Виктор Никитович

Мать ребёнка: Задорожная Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Михаил Никитович

Мать ребёнка: Задорожная Александра

Смерть
01.04.1944
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