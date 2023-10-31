Задорожный Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1901
Дата смерти01.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василенко Нина Никитовна
Мать ребёнка: Задорожная Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Александр Никитович
Мать ребёнка: Задорожная Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Виктор Никитович
Мать ребёнка: Задорожная Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Михаил Никитович
Мать ребёнка: Задорожная Александра
Смерть
01.04.1944