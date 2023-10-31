Задорожный Александр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1957
Дочь: Задорожный Надежда Александровна
Мать ребёнка: Задорожная Мария
Рождение ребёнка
12.10.1969
Сын: Задорожный Владимир Александрович
Мать ребёнка: Задорожная Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задорожная Мария
Смерть
Неизвестно