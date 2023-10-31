Задорожный Александр Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Александр Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Никита Григорьевич

Мать: Задорожная Александра

Рождение ребёнка
25.07.1957

Дочь: Задорожный Надежда Александровна

Мать ребёнка: Задорожная Мария

Рождение ребёнка
12.10.1969

Сын: Задорожный Владимир Александрович

Мать ребёнка: Задорожная Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Мария

Смерть
Неизвестно
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