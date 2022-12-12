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Хорошавин Иван Тихонович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.11.1845

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1845

Отец: Хорошавин Тихон Иванович

Мать: Хорошавина Мария Маркова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.11.1866 ст.

Жена: Хорошавина Матрёна Никитина

МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 18 из Пустошенского прихода поч. Шипаковского крест. Никиты Ммаккоевского дочь ГАКО ф.237 оп. 227 д. 2934
Рождение ребёнка
19.05.1868 ст.

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Хорошавина Матрёна Никитина

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1868
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