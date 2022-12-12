Хорошавин Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения04.11.1845
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1845
Отец: Хорошавин Тихон Иванович
Мать: Хорошавина Мария Маркова
Бракосочетание
06.11.1866 ст.
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 18 из Пустошенского прихода поч. Шипаковского крест. Никиты Ммаккоевского дочь ГАКО ф.237 оп. 227 д. 2934
Рождение ребёнка
19.05.1868 ст.
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Хорошавина Матрёна Никитина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868