Хорошавина (Шихова) Мария Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Шихова) Мария Маркова

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.11.1845

Сын: Хорошавин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Хорошавин Фрол Тихонович

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.04.1850 ст.

Дочь: Хорошавин Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.07.1851

Дочь: Хорошавина Ольга Тихоновна

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.05.1852

Сын: Хорошавин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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