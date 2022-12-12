Хорошавина (Шихова) Мария Маркова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1845
Рождение ребёнка
04.11.1845
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1850 ст.
Дочь: Хорошавин Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1851
Дочь: Хорошавина Ольга Тихоновна
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1852
Сын: Хорошавин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Хорошавин Тихон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно