Хорошавина (Маккоева) Матрёна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Маккоева) Матрёна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1866 ст.

Муж: Хорошавин Иван Тихонович

МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 18 из Пустошенского прихода поч. Шипаковского крест. Никиты Ммаккоевского дочь ГАКО ф.237 оп. 227 д. 2934
Рождение ребёнка
19.05.1868 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Тихонович

Смерть
После 1868
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