Хорошавина (Маккоева) Матрёна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1866 ст.
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 18 из Пустошенского прихода поч. Шипаковского крест. Никиты Ммаккоевского дочь ГАКО ф.237 оп. 227 д. 2934
Рождение ребёнка
19.05.1868 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Тихонович
Смерть
После 1868