Потупина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ковнерева Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Скороходова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Потупин Кондратий Семенович
Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Безалтынная Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно