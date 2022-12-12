Потупина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потупина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ковнерева Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Скороходова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Потупин Кондратий Семенович

Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Безалтынная Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Потупин Семен Иванович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потупин Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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