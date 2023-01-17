Ковнерева (Потупина) Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковнерева (Потупина) Матрена Семеновна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Потупин Семен Иванович

Мать: Потупина Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ковнерев Иоаким Осипович

Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ковнерева Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ковнерев Антон Осипович

Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ковнерев Фома Осипович

Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ковнерева Василиса Осиповна

Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковнерев Осип Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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