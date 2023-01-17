Ковнерева (Потупина) Матрена Семеновна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Потупин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ковнерева Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ковнерева Василиса Осиповна
Отец ребёнка: Ковнерев Осип Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно