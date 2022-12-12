Потупин Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потупин Семен Иванович

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Потупин Иван-старший Макарович

Мать: Потупина Варвара Петровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ковнерева Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Скороходова Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Потупин Кондратий Семенович

Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Безалтынная Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потупина Евдокия Ивановна

Смерть
1770
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