Потупин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ковнерева Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Скороходова Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Потупин Кондратий Семенович
Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Безалтынная Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Потупина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770