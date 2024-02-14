Лесник Алексей
Место рожденияс.Наславча Окницкий район Молдовы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесник Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
01.07.1941
Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
20.10.1948
Дочь: Мундт (Лесник) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
09.12.1950
Сын: Лесник Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
25.01.1953
Дочь: Варлашкина (Лесник) Евгения
Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
24.10.1956
Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
20.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно