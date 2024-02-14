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Лесник Алексей

Место рождения

с.Наславча Окницкий район Молдовы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесник Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
01.07.1941

Сын: Лесник Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
20.10.1948

Дочь: Мундт (Лесник) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
09.12.1950

Сын: Лесник Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
25.01.1953

Дочь: Варлашкина (Лесник) Евгения

Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
24.10.1956

Сын: Лесник Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
20.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесник (Найда) Мария

Смерть
1962
Похороны
Неизвестно

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