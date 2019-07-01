Лесник Иван Алексеевич
Место рожденияБырнова, Молдавия
Дата рождения01.07.1941
Дата смерти08.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1941
Отец: Лесник Алексей
Мать: Лесник (Найда) Мария
Рождение ребёнка
20.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2008
Похороны
Неизвестно