Лесник Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесник Иван Алексеевич

Лесник Иван Алексеевич

Место рождения

Бырнова, Молдавия

Дата рождения

01.07.1941

Дата смерти

08.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1941

Отец: Лесник Алексей

Мать: Лесник (Найда) Мария

Рождение ребёнка
20.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2008
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.