Варлашкина (Лесник) Евгения
Место рожденияОкница, Молдавия
Дата рождения25.01.1953
Дата смерти25.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953
Отец: Лесник Алексей
Мать: Лесник (Найда) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2017
Причина смерти: Болезнь