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Варлашкина (Лесник) Евгения

Место рождения

Окница, Молдавия

Дата рождения

25.01.1953

Дата смерти

25.07.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953

Отец: Лесник Алексей

Мать: Лесник (Найда) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.2017
Причина смерти: Болезнь

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