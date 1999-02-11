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Лесник (Найда) Мария

Место рождения

Молдавия

Дата рождения

11.08.1918

Дата смерти

11.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1918

Отец: Найда Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесник Алексей

Рождение ребёнка
01.07.1941

Сын: Лесник Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лесник Алексей

Рождение ребёнка
20.10.1948

Дочь: Мундт (Лесник) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лесник Алексей

Рождение ребёнка
09.12.1950

Сын: Лесник Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Лесник Алексей

Рождение ребёнка
25.01.1953

Дочь: Варлашкина (Лесник) Евгения

Отец ребёнка: Лесник Алексей

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесник Алексей

Рождение ребёнка
24.10.1956

Сын: Лесник Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Лесник Алексей

Рождение ребёнка
20.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесник Алексей

Смерть
11.02.1999
Похороны
Неизвестно

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