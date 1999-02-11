Лесник (Найда) Мария
Место рожденияМолдавия
Дата рождения11.08.1918
Дата смерти11.02.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1918
Отец: Найда Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесник Алексей
Рождение ребёнка
01.07.1941
Отец ребёнка: Лесник Алексей
Рождение ребёнка
20.10.1948
Дочь: Мундт (Лесник) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лесник Алексей
Рождение ребёнка
09.12.1950
Сын: Лесник Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Лесник Алексей
Рождение ребёнка
25.01.1953
Дочь: Варлашкина (Лесник) Евгения
Отец ребёнка: Лесник Алексей
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесник Алексей
Рождение ребёнка
24.10.1956
Отец ребёнка: Лесник Алексей
Рождение ребёнка
20.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесник Алексей
Смерть
11.02.1999
Похороны
Неизвестно