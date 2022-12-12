Феодора Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Терентий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1724
Муж: Григорий Борисович
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1727
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Борисович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Борисович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Борисович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Борисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно