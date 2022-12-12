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Феодора Терентьевна

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Место рождения

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Терентий Григорьевич

Мать: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.06.1724

Муж: Григорий Борисович

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1727

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Борисович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Борисович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Борисович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Борисович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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