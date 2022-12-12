Терентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентий Григорьевич

Терентий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1725 и 1737

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Дочь: Феодора Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1725 и 1737
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close