Терентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1725 и 1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Дочь: Феодора Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1725 и 1737