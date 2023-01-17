Никита Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Терентьевич

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Место рождения

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий Григорьевич

Мать: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.11.1724

Жена: Фекла Федоровна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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