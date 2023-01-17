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Григорий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Борис Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1724

Жена: Феодора Терентьевна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1727

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Феодора Терентьевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Феодора Терентьевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Феодора Терентьевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Феодора Терентьевна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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