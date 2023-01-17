Григорий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Борис Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1724
Жена: Феодора Терентьевна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1727
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Феодора Терентьевна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Феодора Терентьевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Феодора Терентьевна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Феодора Терентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно