?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Алексей Прокофиев
Отец ребёнка: Рубенок Прокофий Никитин
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Рубенков Моисей Прокофиев
Отец ребёнка: Рубенок Прокофий Никитин
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.