Алексей Прокофиев
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: Рубенок Прокофий Никитин
Мать: ?
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: ?
сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: ?
сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно