Алексей Прокофиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Прокофиев

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Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: Рубенок Прокофий Никитин

Мать: ?

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: ?

сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: ?

сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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