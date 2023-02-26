Пётр Алексеев
Место рождениясельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алексей Прокофиев
Мать: ?
сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1858
Жена: Параскева Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1858
дворовой
Смерть
Неизвестно