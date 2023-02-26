Пётр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Алексеев

Место рождения

сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1804 г.р.

Мать

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексей Прокофиев

Мать: ?

сельцо Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1858

Жена: Параскева Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1858
дворовой
Смерть
Неизвестно
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