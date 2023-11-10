Игумнов Павел
Место рождения
Дата рождения30.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
30.10.1866
Отец: Игумнов Максим
Мать: Игумнова Марья
Рожден вне брака
Бракосочетание
30.10.1888
Жена: Игумнова Агрипина
Никулино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
09.11.1889
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
19.01.1893
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
05.04.1895
Сын: Игумнов Василий
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
24.12.1896
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
02.09.1899
Дочь: Федорова Елизавета
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
20.04.1901
Сын: Игумнов Анатолий
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
16.04.1902
Сын: Игумнов Константин
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Рождение ребёнка
03.05.1905
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Игумнова Агрипина
Работа или профессия
Неизвестно
Гороховецкий мещанин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Вознесенская церковь, с.Никулино
Восприемники: с. Никулино дьячок Петр Сиротинский(отчество) и вашкинская солдатская дочь Ефросинья Андреева(отчество)
Смерть
Неизвестно