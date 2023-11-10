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Игумнов Павел

Место рождения

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

30.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1866

Отец: Игумнов Максим

Мать: Игумнова Марья

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рожден вне брака
Бракосочетание
30.10.1888

Жена: Игумнова Агрипина

Никулино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
09.11.1889

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1893

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.04.1895

Сын: Игумнов Василий

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.12.1896

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.09.1899

Дочь: Федорова Елизавета

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Рождение ребёнка
20.04.1901

Сын: Игумнов Анатолий

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Игумнов Константин

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.05.1905

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Игумнова Агрипина

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Гороховецкий мещанин
Место жительства
Неизвестно
Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Крещение
Неизвестно
Вознесенская церковь, с.Никулино
Восприемники: с. Никулино дьячок Петр Сиротинский(отчество) и вашкинская солдатская дочь Ефросинья Андреева(отчество)
Смерть
Неизвестно
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