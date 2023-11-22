Игумнова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгумнова Марья

Игумнова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1860

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Игумнов Максим

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.06.1862

Сын: Игумнов Федор

Отец ребёнка: Игумнов Максим

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Игумнов Иван

Отец ребёнка: Игумнов Максим

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.10.1866

Сын: Игумнов Павел

Отец ребёнка: Игумнов Максим

Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рожден вне брака
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игумнов Максим

Место жительства
Неизвестно
Вашкино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close