Игумнова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1860
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Игумнов Максим
Рождение ребёнка
01.06.1862
Сын: Игумнов Федор
Отец ребёнка: Игумнов Максим
Рождение ребёнка
01.12.1863
Сын: Игумнов Иван
Отец ребёнка: Игумнов Максим
Рождение ребёнка
30.10.1866
Сын: Игумнов Павел
Отец ребёнка: Игумнов Максим
Рожден вне брака
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игумнов Максим
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1907