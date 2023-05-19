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Дёмушкин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дёмушкин Михаил Кузьмич

Мать: Дёмушкина Авдотья Павловна

Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
1911

Сын: Дёмушкин Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна

Российская империя, Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: Четверик Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна

Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дёмушкин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна

Тульская обл., Белевский р-он, дер. Зеново
Рождение ребёнка
1924

Сын: Дёмушкин Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глацынова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовского района, село Богатырь
Смерть
1953
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район село Богатырь
Похороны
Неизвестно
село Богатырь
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