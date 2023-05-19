Дёмушкин Дмитрий Михайлович
Место рожденияТульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна
Российская империя, Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
15.09.1912
Дочь: Четверик Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна
Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна
Тульская обл., Белевский р-он, дер. Зеново
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дёмушкин Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна
Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глацынова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Дёмушкина Марфа Яковлевна
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовского района, село Богатырь
Смерть
1953
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район село Богатырь
Похороны
Неизвестно
село Богатырь